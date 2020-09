Lissone, schianto tra auto e moto nel sottopasso: grave 38enne

Uno schianto violento con un un motociclista ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. E' il grave bilancio di un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 14 settembre a Lissone, all'altezza di via Mascagni nel sottopasso delle piscine.

A scontrarsi sono stati un'auto, un'utilitaria, e una moto. In seguito all'impatto il motociclista, 38 anni, è rimasto a terra e sul posto sono intervenuti i soccorsi dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il centauro è stato trasferito d'urgenza al San Gerardo di Monza mentre la polizia locale del comando cittadino ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

Secondo una prima ricostruzione pare che la moto, che proveniva dalla Valassiona in direzione del centro città, superando la colonna di auto ferme, si sia poi scontrata con un veicolo proveniente dal senso opposto che stava svoltando a sinistra.