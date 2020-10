Incidente a Lissone, auto finisce contro auto parcheggiata: spavento per un bimbo di 4 anni

Un'auto che perde il controllo e finisce contro un veicolo in sosta. Incidente stradale nella tarda serata di domenica a Lissone. Intorno a mezzanotte in via Parini sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine per un sinistro stradale che ha coinvolto un'auto con a bordo anche un bimbo di quattro anni che per fortuna non ha riportato nessuna grave conseguenza.

Secondo quanto al momento ricostruito, una Fiat Punto per cause in corso di accertamento dopo aver perso il controllo si sarebbe schiantata contro una vettura parcheggiata in sosta nel tratto, "rimbalzando" sulla carreggiata a senso unico. Nello schianto il piccolo - che era a bordo insieme ai genitori - avrebbe battuto la testa. Medicato sul posto dai sanitari, non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati effettuati dai carabinieri.