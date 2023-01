Incidente tra camion e auto a Macherio: traffico bloccato e soccorsi

Una ragazza in ospedale, un'auto distrutta e traffico bloccato per diverso tempo a Macherio. Incidente stradale nella mattinata di lunedì 9 gennaio lungo viale Regina Margherita.

La chiamata all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle 8.30 e sul posto sono giunte un'ambulanza, un'automedica insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stata la donna al volante dell'utilitaria, soccorsa in codice giallo dal personale medico e trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto sono stati effettuati dai militari della compagnia carabinieri del capoluogo brianzolo. In viale Regina Margherita sono giunti i pompieri con l'autopompa della sede centrale di Monza e il modulo di supporto del distaccamento di Lissone. Il traffico lunedì mattina è rimasto momentaneamente bloccato per consentire l'intervento dei soccorsi nel tratto.