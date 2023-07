Sbatte contro un palo e la moto prende fuoco: in ospedale un ragazzo di 21 anni

Ha sbandato con la moto ed è andato a sbattere violentemente contro un palo e dopo pochi istanti il veicolo ha preso fuoco. È accaduto oggi domenica 9 luglio verso le 14.30 a Macherio in via Volta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e anche l'ambulanza del 118. Ferito il centauro, un giovane 21enne che è stato raggiunto anche dalla fiamme e portato quindi al centro ustionati dell'ospedale Niguarda di Milano. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita sebbene le ferite e le ustioni siano abbastanza gravi. Non risultano coinvolti altri mezzi nell'incidente. Indagini in corso.