Ha un malore e si schianta con l'auto contro la sbarra: 61enne grave al San Gerardo

Molto probabilmente c'è un malore all'origine dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 23 luglio a Monza. Erano circa le 18 quando un uomo di 61 anni – come riferiscono gli agenti della polizia locale del capoluogo brianzolo intervenuta sul posto - ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro la sbarra di ingresso di una cascina in via Serio, nel quartiere di San Fruttuoso.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato l'ambulanza in codice giallo. Ma giunti sul posto i soccorritori hanno capito che le condizioni dell'uomo erano ben più gravi. Il 61enne, originario di Legnano (nel Milanese), è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo.