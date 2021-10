La donna che frena, investe un ciclista e viene tamponata dall'auto del marito

Un ciclista investito e un incidente di "famiglia", con una donna tamponata dopo una brusca frenata per evitare l'uomo in sella al velocipede dal marito che viaggiava dietro di lei a bordo di un'altra auto. Insolito sinistro mercoledì mattina a Monza in viale Libertà che fortunatamente, dinamica curiosa a parte, non ha avuto gravi conseguenze.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale intervenuta per i rilievi, un uomo di 74 anni ha attraversato la strada in sella alla propria bicicletta ed è stato investito da una vettura condotta da una signora di Arcore. La donna, nel tentativo di evitare il velocipede, avrebbe frenato bruscamente ed è stata tamponata dall'auto che viaggiava dietro di lei, nella stessa direzione. E al volante del mezzo c'era il marito.

L'unico ad aver riportato ferite è stato il ciclista che è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito in ospedale in codice giallo. Le condizioni non sono preoccupanti e il 74enne risulta fosse cosciente al momento dell'intervento.