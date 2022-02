Mattia, il 31enne travolto e ucciso da un pirata della strada

Le foto della laurea, di cinque anni fa ormai. Le immagini con le citazioni dei Negrita, di D'Andrè o le "cartoline" da un presidio per Giulio Regeni. Le istantanee delle montagne, del basket, del calcio, sua grande passione. E quel sorriso, sempre presente. Un sorriso che si è spento mercoledì sera quello di Mattia Rossi, trentuno anni, di Melegnano.

Il 31enne ha trovato la morte lungo la strada provinciale 13, alla fine di viale Sicilia, tra Monza, Concorezzo e Brugherio, all'incrocio del Malcantone. Lì, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, Mattia - che stava attraversando la strada con un amico per raggiungere un pub dall'altro lato della strada - è stato travolto da una Smart bianca. Proiettato sul parabrezza e poi catapultato sull'asfalto a decine di metri di distanza, il 31enne è stato portato al pronto soccorso del San Gerardo, dove però i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Il guidatore della macchina, un 44enne di Carugate, dopo lo schianto è invece scappato senza prestare soccorsi alla vittima, ma è stato fermato a Brugherio ancora a bordo dell'auto, praticamente distrutta. Dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato arrestato con le accuse di omissione di soccorso e omicidio stradale. I primi risultati dell'alcol test hanno certificato che era alla guida con un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti.

Sui social tanti i ricordi dedicati a Mattia, che lavorava in un'azienda farmaceutica. Toccante l'addio della Usom calcio, la squadra dilettantistica di Melegnano con cui il 31enne aveva giocato: "Ci sono cose nella vita difficili da capire e la scomparsa di un giovane è una di queste - le parole del club -. Tutta la società Usom calcio si stringe alla famiglia di Mattia Rossi, ex giocatore biancorosso".