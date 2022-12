Maxi incidente sulla Milano-Meda: 4 auto coinvolte

Quattro auto coinvolte, sul posto vigili del fuoco, ambulanza, automedica e polstrada. Quattro le persone rimaste ferite nell'incidente ma, fortunatamente, nessuno gravemente. Questo il bilancio del maxi incidente avvenuto nella serata di ieri, giovedì 1 dicembre, lungo la Milano-Meda direzione Meda all'altezza di Nova Milanese.

Erano circa le 22 quando sono stati allertati i soccorsi per uno schianto tra quattro automobili. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice giallo: quattro le persone rimaste coinvolte (tre uomini di 43 anni, 30 anni e 21 anni e una donna di 57 anni). Sul posto ambulanze, automedica e cinque mezzi dei vigili del fuoco impegnati anche ad estrarre il giovane rimasto incastrato tra le lamiere.

Il ragazzo, dopo essere stato soccorso sul posto, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Spetterà alla polstrada ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto dove erano in corso lavori.