Maxi incidente sulla A8: 7 feriti e autostrada chiusa

Autostrada chiusa in direzione Milano e 7 feriti, di cui uno trasferito in ospedale in codice rosso. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di sabato 6 maggio lungo la A8 in direzione Milano. All’altezza dello svincolo A9 (nel tratto di Legnano) c’è stato un drammatico incidente che ha coinvolto 4 auto. Secondo le prime informazioni raccolte da MonzaToday sembrerebbe che due degli occupanti scesi dal mezzo dopo lo schianto sarebbero stati investiti. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche due bambini di 8 e di 12 anni.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto ambulanze, automedica, elisoccorso, due squadre dei vigili del fuoco e la Polstrada. Fortunatamente nessun ferito era rimasto incastrato tra le lamiere delle auto. Le 7 persone rimaste coinvolte nello schianto sono state trasferite in ospedale: uno in codice rosso, 5 in codice giallo e uno in codice verde. Il ferito più grave è stato trasferito in elisocorroso all'ospedale di Circolo di Varese. Gli altri all'ospedale Sant'Anna di Como e a quello di Legnano.

Spetterà alla polizia stradale ricostruire la dinamica dell'accaduto.