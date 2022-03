Incidente a Meda, auto si ribalta: 72enne in ospedale

Un'auto ribaltata e soccorsi allertati in codice rosso martedì mattina in via Edison, al confine tra Meda e Seregno.

Una Peugeot con al volante un uomo di 72 anni si è ribaltata e sul posto sono intervenute una ambulanza e un'automedica inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza insieme agli agenti della polizia locale dei due comuni.

Il sinistro - per competenza territoriale - è stato rilevato dal personale della polizia locale di Seregno: all'origine del ribaltamento ci sarebbe un malore improvviso del conducente. L'uomo, 72 anni, avrebbe perso il controllo del veicolo, ribaltandosi nel tratto, fuori dalla sede della carreggiata.

Un'ambulanza lo ha trasferito in codice giallo in ospedale per accertamenti. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli e nessun altro è rimasto ferito. Accertamenti in corso.