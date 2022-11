Incidente a Meda, auto si ribalta

Un'auto ribaltata, quattro persone soccorse e traffico in tilt. Incidente stradale a Meda nel pomeriggio di sabato 19 novembre. Pochi minuti prima delle 17 in via Busnelli, a ridosso della ferrovia, una vettura - per cause ancora in corso di accertamento - si è ribaltata. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente due auto e una ha terminato la corsa capottandosi sul ciglio della strada, in curva.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con un'ambulanza in codice giallo insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno e ai vigili del fuoco. Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone ma nessuna di loro fortunatamente condizioni e l'ambulanza della Croce Rossa di Lentate non ha trasportato nessuno in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dai militari dell'Arma intervenuti.