Il furgone è troppo alto e resta incastrato nel tunnel della ferrovia

Probabilmente non ha preso bene le misure e il camion è rimasto incastrato nel sottopasso della ferrovia.

L'incidente è avvenuto giovedì 29 luglio a Meda. Alle 13.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Luigi Busnelli dove un furgone cassonato era rimasto incastrato nel tunnel della ferrovia.

Impossibile per l'autista uscire: il mezzo era rimasto intrappolato. I vigili del fuoco di Seregno hanno avuto il loro bel da fare per estrarre il mezzo dalla piccola galleria. Malgrado fosse segnalata l'altezza minima del tunnel, l'autista pensava che il suo mezzo non fosse tanto grande.

Inevitabili i disagi al traffico. Fortunatamente non ci sono stati feriti.