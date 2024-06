Incidente a Meda, furgone esce fuori strada e si ribalta in un campo

Un furgoncino ribaltato e un uomo soccorso in un campo. Incidente stradale nella serata di domenica 2 giugno a Meda, in via Angeli Custodi. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, dopo aver perso il controllo sarebbe finito in un campo, ribaltandosi a lato della carreggiata. La chiamata con la richiesta di soccorso è giunta poco dopo le 21 e insieme ai mezzi di emergenza del 118 a Meda sono intervenuti anche i vigili del fuoco.



Sul posto, per soccorrere il 31enne a bordo del mezzo, sono intervenuti i pompieri con l'autopompa da Seregno e il carro fiamma di Seregno volontari. L'uomo al volante del mezzo, fortunatamente, è uscito illeso dal sinistro.