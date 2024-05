Guida contromano e si schianta contro due auto: soccorsi a Meda

Ha percorso 150 metri contromano, al volante di un furgoncino. E ha guidato fino a schiantarsi contro due auto che arrivavano dalla direzione opposta.

Incidente a Meda nel pomeriggio di lunedì 20 maggio, in via Trento.

Il conducente di un autocarro, come ricostruito dal comando di polizia locale, ha imboccato via Trento in contromano provenendo da Meda centro. Qui poi lo schianto frontale con due autoveicoli.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale e i soccorsi con un'ambulanza che ha trasferito l'uomo in ospedale. Il conducente è stato sottoposto ad accertamenti per la verifica del tasso alcolemico presso nella struttura sanitaria: la polizia locale attende gli esiti per verificare se l'uomo si fosse messo al volante dopo aver assunto alcol.

La polizia locale di Meda si è occupata dei rilievi per il sinistro e di deviare il traffico, vietando momentaneamente fino al termine dei sopralluoghi la circolazione.