Tragico schianto nella notte, morto un uomo

Tragico incidente alle porte della Brianza nella notte. All'alba di giovedì 4 agosto, intorno alle 5.30, sulla strada vecchia Paullese all'altezza di Mediglia, un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il centauro che è deceduto sul colpo. Al volante della vettura c'era invece una donna di 35 anni, ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente

Un'automobile e una moto si sono scontrate e, secondo quanto al momento emerso, l'impatto sarebbe stato molto violento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, un'automedica e l'elicottero. Per l'uomo alla guida della moto, 48 anni, non c'è stato nulla da fare. L'automobilista è stata trasportata in elisoccorso al San Gerardo, dove è ricoverata in condizioni disperate. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di San Donato Milanese.