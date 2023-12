Uomo investito mentre attraversa la strada: travolto da auto e ucciso il suo cane

Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali e mancava l'ultimo tratto per arrivare dall'altra parte del marciapiede. All'improvviso però un'auto, una Mini Cooper con al volante un uomo di 84 anni, è sopraggiunta senza accorgersi del pedone e del suo cagnolino e si è fermata troppo tardi, investendoli entrambi. L'uomo, 50 anni, ha riportato alcune ferite mentre il cagnolino non ce l'ha fatta. È morto in strada, travolto e ucciso dal mezzo.

L'incidente è avvenuto a Mezzago, nel tardo pomeriggio di martedì 5 dicembre all'altezza dell'attraversamento pedonale di via XXV Aprile, a ridosso di via don Minzoni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale Brianza Est alla guida del comandante Alessandro Benetti e i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Il 50enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza mentre al conducente, anche lui residente a Mezzago, è stata ritirata la patente. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica del sinistro.