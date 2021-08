Incidente sulla A4: perde la vita un motociclista brianzolo

Uno scontro contro un mezzo e pesante che non gli ha lasciato scampo. Così è morto Michael Cazzaniga, un 31enne di Giussano, in un drammatico incidente.

Come riporta BresciaToday è il 31enne Michael Cazzaniga di Giussano che lunedì 16 agosto ha perso la vita in sella alla sua moto, travolto da un camion, dopo essere caduto a terra per evitare l'impatto con un’auto lungo l'austostrada A4 nel tratto tra Brescia Est e Desenzano al confine tra Calcinato e Lonato.

Erano circa le 9.30: il 31enne (ne avrebbe compiuti 32 tra poco) stava viaggiando in sella alla sua Kawasaki Ninja ZX-10R quando ha bruscamente svoltato dalla seconda alla terza corsia per evitare di tamponare un’auto che lo precedeva. Il centauro, però, è stato tamponato da una Seat Ibiza che non è riuscita ad evitare l’impatto. Dopo l’urto è caduto rovinosamente a terra finendo con il corpo sotto le ruote di un camion che stava provenendo dalla corsia opposta. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.