Michele, "miglior" parrucchiere d'Italia morto a 31 anni in un incidente in moto

Michele Garruto, 31 anni, è morto giovedì in un tragico incidente stradale a Saronno mentre viaggiava in sella alla sua moto. Giovane ma intraprendente e molto conosciuto a Solaro e a Rovellasca dove aveva aperto due saloni di bellezza. Il giovane è rimasto coinvolto in un sinistro nel pomeriggio del 7 luglio lungo la tangenzialina tra Saronno, Ceriano Laghetto e Rovello Porro. La moto di Garruto è finita contro un furgone e nell'urto il centauro 31enne è stato sbalzato a terra, sull'asfalto. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto che non gli ha lasciato scampo.

Nonostante i tempestivi soccorsi i tentativi di rianimare il ragazzo sono stati purtroppo vani. La passione per l'estetica e i capelli era nata fin da subito e in seguito agli studi all'Academy Center di Paderno Dugnano, Michele aveva iniziato a lavorare in un negozio a Solaro dove viveva. Poi l'apertura a Rovellasca del primo salone e due anni dopo, nel 2016, la conquista del titolo di Miglior parrucchiere d'Italia al concorso Barber Match per la categoria taglio Old School (22-28 anni). Il comune di Rovellasca nel 2017 lo aveva anche insignito della civica benemerenza.

Una "piccola realtà di paese è divenuta un grande e importante punto di riferimento su tutto il territorio delle province di Como, Varese, Monza Brianza e Milano, per chi, a qualunque età, vuole farsi bello", si legge sul sito del salone di Garruto. E tutto questo grazie all'abilità di Michele che oggi in tantissimi ricordano con commozione. Proprio fuori da uno degli atelier di Garruto giovedì pomeriggio è apparso il cartello: "Chiuso per lutto".