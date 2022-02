Incidente sulla Milano-Meda nella notte, auto si ribalta

Un'auto ribaltata e due persone soccorse. Incidente nella nottata tra venerdì 25 e sabato 26 febbraio lungo la Milano-Meda, in Brianza. La chiamata con la richiesta di intervento è scattata intorno alle 3.30 e la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine.

Il ribaltamento

Il sinistro ha coinvolto due vetture, una delle quali in seguito allo schianto si è ribaltata. L'impatto tra i veicoli è avvenuto lungo la superstrada all'altezza dell'abitato di Meda: lungo le corsie della Milano-Meda sono stati al lavoro i vigili del fuoco con una autopompa del distaccamento di Bovisio e il modulo di supporto del distaccamento di Seregno.

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza la superstrada è stata chiusa in direzione Como per due ore. L'ambulanza invece è ripartita in codice giallo alla volta dell'ospedale di Desio, trasportando uno dei due uomini coinvolti.