Schianto sulla Milano-Meda, soccorsi due 18enni

Incidente all'alba sulla Milano-Meda. E' di due ragazzi feriti il bilancio del sinistro avvenuto intorno alle 4.30 della nottata di martedì 1 novembre lungo la SS35 all'altezza dell'uscita di Binzago.

La chiamata di emergenza ai soccorsi ha fatto accorrere sul posto i vigili del fuoco dal distaccamento di Bovisio Masciago con alcune squadre, i mezzi del 118 e la polizia stradale. Secondo quanto al momento ricostruito nel sinistro, avvenuto lungo le corsie in direzione Milano, sarebbe rimasta coinvolta una sola vettura con tre persone a bordo. Ad avere la peggio sono stati il conducente e il passeggero di 18 e 17 anni che sono stati soccorsi dal personale sanitario e dai pompieri.

I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per il ripristino della circolazione nel tratto. I due giovanissimi sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.