Mille Miglia col botto, incidente con l'auto della polizia in Brianza

Due auto storiche incidentate e una pattuglia della polizia stradale danneggiata. Doppio incidente sabato pomeriggio sulle strade della Brianza al passaggio della Mille Miglia, la corsa delle vetture storiche che dopo la parata in autodromo stava rientrando a Brescia per le premiazioni. Il primo sinistro, per fortuna senza feriti, ha coinvolto una Alfa Romeo rossa e una pattuglia della polizia stradale della sezione di Mantova che faceva parte del dispositivo di sicurezza della manifestazione e stava scortando la carovana durante il passaggio.

Lo schianto è avvenuto lungo la Sp60, al confine tra Villasanta e Concorezzo. Le vetture stavano rientrando dopo la tappa in autodromo dirette verso Brescia. Dal Tempio della Velocità il corteo di auto ha imboccato l'uscita del Parco porta Villasanta e poi si è diretto verso Vimercate, passando dalla Sp217 e imboccando la Sp60. Proprio a ridosso del ponte che collega le due arterie - in via Monterosa - è avvenuto l'impatto. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia locale di Villasanta che è intervenuta sul posto. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulla dinamica e accertare le responsabilità: al momento l'unico dato certo è che entrambi i veicoli stavano procedendo nella stessa direzione di marcia, verso Concorezzo. Saranno fondamentali le dichiarazioni di eventuali testimoni, a bordo degli altri equipaggi per fare chiarezza sul quanto acacduto. L'incidente fortunatamente non ha provocato feriti.

Questo non è stato l'unico incidente della giornata durante il passaggio della Mille Miglia in Brianza. Un secondo sinistro che ha coinvolto ancora una volta un equipaggio del corteo è avvenuto a Bellusco. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti. A scontrarsi sono state un'auto storica che partecipava alla manifestazione e un veicolo in transito, a ridosso di un distributore di benzina.