Minicar si ribalta davanti al ristorante a Monza

Una minicar ribaltata e due ragazzini soccorsi. Incidente stradale mercoledì intorno alle 14.30 a Monza.

In viale Lombardia, a ridosso di un ristorante, sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza inviata dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza. Secondo quanto al momento emerso nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta una minicar che si sarebbe capottata all'altezza del civico 174 finendo la corsa sullo spiazzo della ciclabile davanti all'attività.

I soccorsi sono intervenuti in codice verde e risultano coinvolti un ragazzo e una ragazza di 15 e 14 anni che non avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto per effettuare i rilievi e accertare la dinamica del sinistro sono arrivati gli agenti della polizia locale.