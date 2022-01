Incidente sulla provinciale, auto si ribalta: soccorsa donna

Un'auto ribaltata e i soccorsi. Incidente nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio in Brianza. A Misinto, lungo la strada provinciale 152 una vettura con al volante una donna di 40 anni, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. La conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, capottandosi.

Sul posto in seguito al sinistro sono intervenute le forze dell'ordine insieme ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco. A Misinto lunedì pomeriggio intorno alle 16 sono state al lavoro due squadre di pompieri con una autopompa del distaccamento di Lazzate eun mezzo del distaccamento di Saronno.