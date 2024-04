Il mistero dello strano striscione apparso questa mattina sulla passerella

Lo striscione è comparso questa mattina, 21 aprile, appeso alla passerella ciclopedonale che attraversa viale Stucchi, una delle arterie più importanti della città che unisce il quartiere Cederna con quello di Sant'Albino. E dopo qualche ora è stato rimosso dagli agenti della polizia.

Scatenando grande curiosità nei monzesi.

Resta un mistero l'identità di chi ha deciso di posizionarlo. E le ragioni per le quali ha inteso farlo. "Se non sei capace... il quartiere lo difendo a modo mio. Tanto dirai che a sbagliare sono io" le parole scritte sul lenzuolo bianco che, fin dalle prime ore di questa mattina, è stato immediatamente notato tanto da ciclisti e pedoni, quanto dagli automobilisti in transito sul viale. Dando luogo a parecchi interrogativi.

Benché rimosso dagli agenti, infatti, lo striscione apposto dall'ignoto autore ha sollevato diversi interrogativi fra i monzesi e scatenato il tam tam sui social cittadini. Tutti vogliono sapere. Ma il gesto, al momento, non è stato rivendicato da nessuno.