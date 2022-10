Il marito che vuole fare l'alcoltest al posto della moglie (alla guida)

Con l'auto si è schiantata prima contro un cartello stradale, poi contro il palo della luce. Ma quando sono arrivati i carabinieri per sottoporla all'alcoltest è giunto anche il marito che avrebbe chiesto ai carabinieri di potersi sottoporre all'esame al posto della moglie che era alla guida dell'auto.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte a Giussano all'incrocio tra via Nenni e via Prealpi. Alla guida dell'auto una donna di 28 anni residente in provincia di Como che viaggiava in compagnia di un'amica di 21 anni. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Seregno e l'ambulanza inviata da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). I militari, dopo aver fatto soccorrere le due giovani dai sanitari del 118, hanno chiesto alla 28enne di sottoporsi all’alcoltest. Ma proprio in quel momento, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sarebbe arrivato il marito della donna che si sarebbe offerto, senza successo, di sottoporsi all'alcoltest.

La donna quindi, sottoposta alle due prove previste, è risultata in entrambe positiva con un tasso alcolemico superiore a g/l 1,3 e pertanto è stata denunciata per guida in stato d’ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Entrambe le ragazze sono state poi visitate in via precauzionale al pronto soccorso dell’ospedale di Carate Brianza.