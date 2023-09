Incidente con il monopattino: 60enne in codice rosso al San Gerardo

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con fratture multiple. Protagonista della vicenda un uomo di 60 anni che nel pomeriggio di domenica 10 settembre stava percorrendo via Donatori del Sangue, a Lentate sul Seveso. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti poco prima delle 18 l’uomo è rovinosamente caduto sull’asfalto. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto – oltre ai carabinieri della compagnia di Seregno – anche l’elisoccorso e le ambulanze. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza.