In due sul monopattino sbandano e cadono: lei picchia la testa e finisce in ospedale

Attimi di paura venerdì sera a Monza. Incidente per una coppia sul monopattino

In due sul monopattino, sbandano e finiscono rovinosamente a terra. Attimi di grande paura ieri sera, venerdì 10 settembre, a Monza in via Messa. Una coppia, un uomo e una donna a bordo di un monopattino, nel percorrere il curvone della strada hanno perso il controllo e sono caduti.

L’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha immediatamente inviato i soccorsi in codice rosso: la donna, 63 anni, ha picchiato violentemente la testa e si è procurata diverse ferite al volto. I soccorritori dopo aver stabilizzato la paziente l’hanno trasferita in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

A ricostruire la dinamica dell’accaduto saranno gli agenti della polizia locale di Monza, intervenuti sul posto.