Incidente a Sesto, 13enne cade dal monopattino: è in coma, condizioni disperate

L'incidente alle 16.15 poco dopo la stazione di Sesto. Il ragazzo è in condizioni critiche

Tragico incidente stradale lunedì pomeriggio a Sesto San Giovanni. Alle 16.15, stando alle prime informazioni finora apprese, un ragazzino di 13 anni è caduto dal monopattino mentre percorreva la pista ciclabile di viale Gramsci, lo stradone della stazione di Primo maggio Fs.

Lo schianto, che non avrebbe coinvolto altri veicoli, è avvenuto all'altezza dell'ingresso del parco Gramsci. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il giovane è stato trasportato in condizioni disperate al pronto soccorso del Niguarda di Milano.

Il ragazzo, secondo quanto riferito dai soccorritori, è in coma e il quadro clinico è delicatissimo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto, cui spetterà adesso il compito di ricostruire con precisione dinamica e cause del drammatico incidente.