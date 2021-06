Cade dal monopattino e mentre resta a terra passante lo deruba: 33enne gravissimo

Un uomo di 33 anni è stato soccorso in gravissime condizioni domenica sera a Monza e accompagnato in codice rosso in ospedale, al San Gerardo. Il 33enne è finito a terra in corso Milano, dopo una caduta dal monopattino elettrico su cui viaggiava. Ma in seguito all'accaduto, anzichè essere aiutato, il 33enne sarebbe stato derubato. E mentre l'uomo era a terra, sull'asfalto, qualcuno passando gli avrebbe portato via il mezzo.

Uomo derubato dopo incidente

La chiamata ai soccorsi è scattata intorno alle 21 e in corso Milano, nel capoluogo brianzolo, a ridosso della stazione, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso. Le condizioni dell'uomo - che era a bordo di un monopattino elettrico - sono apparse fin da subito gravissime e dopo essere stato raggiunto dal personale sanitario il 33enne è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

In corso Milano domenica sera insieme al 118 e al personale della polizia locale sono giunti anche gli agenti della Questura di Monza che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro e avviato gli accertamenti per capire che cosa fosse successo. Secondo i primi riscontri, grazie alle immagini registrate da alcune telecamere nel tratto, in seguito all'incidente la vittima sarebbe stata derubata. E le riprese mostrano un passante che avvicinandosi avrebbe portato via il monopattino. Indagini in corso.