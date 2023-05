Incidente tra un camion e una moto: gravissimo 17enne a Monza

Un incidente tra un camion e una moto e un 17enne in ospedale.

E' stato soccorso in codice rosso il ragazzino che sabato pomeriggio viaggiava in sella a uno scooter lungo via Baradello quando all'intersezione con via Caduti di Nassirya si è scontrato con un camion.

Il sinistro si è verificato alle 14.10 ed è stato uno schianto che ha coinvolto frontalmente e lateralmente i veicoli, all'incrocio. Sul posto insieme ai soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Il 17enne, nato e residente a Monza, è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza d'urgenza. Al volante dell'autocarro invece c'era un 56enne di Muggiò. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.