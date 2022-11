Monza Rondò dei Pini: auto ribaltata. Ferito 27enne

Auto ribaltata nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 novembre al Rondò dei Pini di Monza. Erano quasi le tre di notte. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre a un'ambulanza della Croce Rossa. Ferito il conducente, un ragazzo di 27 anni ma fortunatamente, in base a quanto riportato su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) non in maniera grave. L'uomo è stato portato all'ospedale San Gerardo. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente in cui non risultano essere conivolti altri veicoli.