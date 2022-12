Addio ad Aurora, muore a 22 anni in un incidente con l'amica

È Aurora Pederzani la 22enne milanese che ha perso la vita in un incidente ad Anzo (Rm) insieme all'amica Desiree Pasquali, di un anno più giovane. Lo schianto nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre, intorno all'una, in via della Pineta, sul litorale a sud di Roma.

La ragazza, di Melzo, si trovava con l'amica su una Fiat Punto quando, in base a quanto finora ricostruito, le due sarebbero uscite di strada finendo contro un albero. Ancora da accertare le cause del sinistro, nel quale purtroppo entrambe le ragazze sono morte.

Come riferiscono i colleghi di MilanoToday sul posto erano intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118, ma per le giovani vittime era già troppo tardi: inutili i tentativi dei soccorritori di tenerle in vita dopo averle estratte dalle lamiere.

Aurora e Desirée

Aurora Pederzani veniva da Melzo, hinterland est di Milano. Secondo quanto appreso era proprio lei a trovarsi al volante dell'auto al momento dell'impatto. Desiree Pasquali invece era nata a Roma, ma viveva ad Ardea (Rm). Sull'asfalto non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero far pensare al coinvolgimento di una seconda vettura.

I carabinieri della tenenza di Ardea hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Non è escluso che proprio dalle immagini possano esserci delle conferme circa la dinamica dell'incidente mortale. Le salme delle due ragazze sono state portata al policlinico di Tor Vergata per le autopsie.