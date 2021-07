Donna in bici investita e uccisa da un'auto alla rotatoria

Le ultime speranze, già minime, si sono spente in ospedale. È morta poco dopo l'arrivo al Niguarda di Milano la donna di 51 anni rimasta coinvolta venerdì pomeriggio in un tragico incidente stradale a Cinisello Balsamo.

Il dramma si è consumato verso le 14.30 alla rotatoria tra via Francesco De Sanctis e via Gozzano, a due passi dall'ospedale Bassini e dal comando della polizia locale. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la 51enne - che era in bici - si è schiantata con una Toyota guidata da una 44enne di Desio, in Brianza.

Dopo l'impatto, la vittima è finita sotto la macchina, tanto che per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, che l'hanno poi affidata alle cure dei soccorritori. Al momento dell'arrivo dei medici, la donna era in coma e a nulla è valsa la corsa in ospedale: una volta al Niguarda, è stato dichiarato il decesso. La 51enne, stando a quanto appreso, era di nazionalità romena e viveva in città, nel quartiere Crocetta.

Sul drammatico incidente indagano proprio gli agenti della Locale: a loro spetterà il compito di ricostruire le cause dello schianto e accertare eventuali responsabilità.