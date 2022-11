Travolta e uccisa da un'auto mentre è in bici a due passi da casa

E' stata investita e uccisa a pochi passi da casa. Un'auto l'ha travolta mentre pedalava in sella alla sua bicicletta e stava attraversando per svoltare in una stradina. E' morta la donna di 63 anni che è rimasta vittima dell'incidente avvenuto nella serata di mercoledì 2 novembre a Bernareggio, in Brianza.

Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto: la ciclista è deceduta appena arrivata all'ospedale San Gerardo di Monza nonostante i tentativi di salvarla da parte dei soccorritori accorsi in via Roma, poco prima delle 18, con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte la bicicletta con la 63enne a bordo e un'auto il cui conducente probabilmente non si è accorto della presenza della ciclista mentre guidava lungo via Roma, da Verderio in direzione di Bernareggio. L'investimento è avvenuto all'altezza del civico 80, a pochi passi da un bar.

A Bernareggio, mercoledì pomeriggio, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento. La donna purtroppo è deceduta poco dopo.