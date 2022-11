Attraversa la strada e viene investita: morta una donna

Drammatico incidente a Mezzago. Questa mattina, giovedì 10 novembre, una donna è stata investita mentre attraversava la strada ed è morta.

Dalle prime informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) l'incidente è avvenuto poco dopo le 10 in via Fratelli Brasca quando una donna che stava attraversando la strada è stata investita da un mezzo pesante. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Areu ha inviato l'automedica e l'ambulanza in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale di Mezzago e i carabinieri.

Purtroppo per il pedone non c'è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Poche le informazioni in merito alla vittima. Si sa soltanto che è una donna di 74 anni. Spetterà ai vigili ricostruire la dinamica dell'accaduto

Ultimo aggiornamento 10 novembre ore 13.01