Non ce l'ha fatta Luana Betti, la 58enne ricoverata in codice rosso al San Gerardo dopo essere stata travolta da una moto in corso Como.

Troppo gravi le ferite riportate a seguito del tragico sinistro, avvenuto sulla Sp44 poco dopo le 17.30 di sabato 29 giugno. Secondo le prime ricostruzioni la donna, residente a Limbiate e piuttosto conosciuta in città, stava attraversando la strada quando improvvisamente è stata investita da una moto Bmw con in sella due giovani, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19.

Sul posto, dopo la chiamata di alcuni passanti al 118, sono immediatamente giunte tre ambulanze e due auto mediche ma le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi. Gli operatori sanitari ne hanno dunque disposto il trasporto in codice rosso al San Gerardo dove purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, è spirata soltanto poche ore dopo.

I due centauri, nel frattempo, sono stati trasportati anche loro in codice giallo rispettivamente al San Gerardo e al Niguarda. Ma loro condizioni si sarebbero già stabilizzate. Il corpo della 58enne è stato invece messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia.

A effettuare i rilievi del caso è stata la polizia locale, con l'intervento congiunto dei vigili del fuoco del distaccamento di Desio che si sono adoperati per rimettere in sicurezza l'area e per permettere il ripristino del traffico veicolare.