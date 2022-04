Ambra, la postina di 29 anni, non ce l'ha fatta: è morta in ospedale

Non ce l'ha fatta la ragazza di ventinove anni che giovedì mattina era stata vittima di un grave incidente ed era stata trasferita in condizioni critiche all'ospedale San Gerardo di Monza in elicottero. La giovane, una incaricata delle Poste, è morta venerdì mattina a Monza nel reparto di Neurorianimazione dove era stata ricoverata.

L'incidente era avvenuto poco dopo le 11 di giovedì 28 aprile a Mariano Comense, alle porte della Brianza. A essere coinvolta nello schianto con un'auto, in via Carlo Mauri, era stata una giovane postina di 29 anni, S.T.A., classe 1993. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato i soccorsi con l'elicottero, l'automedica e l'ambulanza in codice rosso. La ragazza era stata stabilizzata e poi trasferita, sempre in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. E purtroppo a distanza di meno di ventiquattro ore la giovane - che era residente a Cantù - è deceduta.

La dinamica del tragico incidente che rappresenta l'ennesima morte sul lavoroalla vigilia del Primo Maggio è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Mariano Comense intervenuti per i rilievi.