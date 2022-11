Suor Adelia non ce l'ha fatta, travolta e uccisa mentre attraversava la strada a Monza

E' morta in ospedale, dopo due giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo, suor Adelia, la religiosa monzese di 68 anni investita da un'auto nella mattinata di martedì 7 novembre a Monza. Secondo quanto al momento emerso, sembra stesse attraversando la strada, a poche centinaia di metri dall'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino quando una Fiat Panda l'ha investita in via Borsa, all'angolo con via Tiepolo.

Al volante dell'utilitaria c'era un uomo di 72 anni, residente a Brugherio che ora dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Il conducente è stato sottoposto all'accertamento etilometrico per verificare se fosse al volante sotto effetto di alcol e il test ha dato esito negativo. Il sinistro si è verificato poco dopo le 9.30 e la chiamata di emergenza ai soccorsi aveva fatto accorrere sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia locale.

Le condizioni della suora erano apparse fin da subito critiche: la religiosa era stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. Ricoverata nel reparto di terapia intensiva, è deceduta nella giornata di giovedì 10 novembre.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento sono stati affidati agli agenti della polizia locale e dal comando di via Marsala giovedì mattina è giunta la comunicazione relativa alla configurazione del reato di omicidio stradale.