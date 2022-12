Incidente sulla Sp13: morto un uomo, traffico in tilt

Tragico incidente stradale ad Agrate Brianza, lungo la Strada provinciale 13. Poco prima delle 17 di oggi, giovedì 1 dicembre, c'è stato un drammatico schianto tra un mezzo pesante e un'auto.

Purtroppo per una delle persone coinvolte nell'incidente non c'è stato nulla da fare: a confermarlo pochi minuti fa la centrale operativa del 118 contattata dalla redazione di MonzaToday. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è stata inviata un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale d Agrate Brianza.

I soccorrittori sono ancora al lavoro. Naturalmente ci sono state ripercussioni sul traffico in tilt.

Notizia in aggiornamento