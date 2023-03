Grave incidente: 2 morti

Due persone morte sul colpo. È il bilancio di un terribile incidente avvenuto nella mattinata di venerdì, poco dopo le 11, in via Roma a Pozzo D'Adda, alle porte della provincia di Mona e Brianza. L'auto sulla quale viaggiavano le vittima, un uomo e una donna di 66 e 70 anni, si è schiantata per cause ancora da capire contro un muro di cinta.

I due viaggiatori restano incastrati tra le lamiere del veicolo. Sul posto arrivano i vigili del fuoco e il personale sanitario: l'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) invia quattro equipaggi tra ambulanze, automedica ed elisoccorso. Ma per le vittime non c'è nulla da fare.

La dinamica e le ragioni dell'incidente, nel quale non sono rimasti coinvolti altri veicoli, è ancora da capire. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale di Pozzo D'Adda.