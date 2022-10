Auto contromano in galleria sulla Statale 36: morte due donne

Un'auto in contromano in galleria, un frontale violentissimo e due vittime. Incidente stradale dal bilancio drammatico quello avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 19 ottobre 2022 lungo la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, nella galleria di Dervio, in provincia di Lecco. Due donne hanno perso la vita dopo il violento scontro frontale causato dall'auto che viaggiava contromano. Un tratto della carreggiata in direzione Nord è stato provvisoriamente chiuso al transito per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Ad aver perso la vita sono due donne di 56 e 27 anni, secondo quanto al momento emerso madre e figlia.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le ore 17 all'altezza del chilometro 80. Dopo l'allarme, scattato in codice rosso, sono presto giunte sul posto le ambulanze del Soccorso Bellanese e del Soccorso degli alpini di Mandello, insieme alla polizia stradale e i vigili del fuoco in forze. Una terza persona, un uomo di 47 anni, è stata trasportato in ospedale in codice giallo a Gravedona per un trauma al torace e a una gamba. Per le due donne invece non c'è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.