Grave incidente a Sesto San Giovanni: morto 18enne

Un ragazzo di appena 18 anni è morto giovedì mattina dopo un incidente stradale in via Pier Paolo Pasolini a Sesto San Giovanni (Milano). Il giovane, secondo le prime indicazioni dei soccorritori, avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava pochi minuti prima delle 9.

A confermare la notizia della morte è la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza che in via Pasolini ha inviato due equipaggi con automedica e ambulanza. Per il 18enne non c'era nulla da fare ed il decesso è stato constato sul posto.

La dinamica dell'episodio è nelle mani della polizia locale di Sesto. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che si trovavano già sul posto all'arrivo del personale sanitario.