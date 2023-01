Tragico incidente in autostrada, morto un uomo

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di martedì 31 gennaio in A4. A perdere la vita in uno schianto tra un furgone e una autocisterna è stato uomo di 40 anni. Purtroppo per la vittima non c'èm stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto verso le sei meno venti lungo l'A4, in direzione Venezia, nel tratto compreso tra l'uscita di Pero-Fiera Milano e lo svincolo con l'A8-Viale Certosa.

Un furgone ha impattato contro un'autocisterna (che viaggiava vuota), per cause che saranno chiarite dalla polizia stradale, intervenuta sul posto con alcune pattuglie. In autostrada anche i vigili del fuoco di Milano, un'automedica ed un'ambulanza del 118. I sanitari, purtroppo, hanno potuto soltanto constatare la morte del 40enne, l'autista del furgone, deceduto in seguito all'impatto. Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo il tratto in un orario già congestionato per il traffico del rientro.