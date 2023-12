Incidente in A4, camion si schianta contro un pilastro: morto 25enne

Un ragazzo di 25 anni morto, un camion finito contro un pilastro di cemento, un furgone ribaltato e traffico difficoltoso lungo l'autostrada A4 nel tratto di Monza, con otto chilometri di coda. E' accaduto nella mattinata di martedì 5 dicembre quando un camionista di 25 anni, originario della Costa d'Avorio, che si trovava a bordo di un tir, dopo aver improvvisamente perso il controllo del mezzo pesante, si è schiantato contro un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi all'uscita dello svincolo Sesto San Giovanni- Cinisello. E nell'impatto, violentissimo, ha perso la vita. Poco prima dello schianto, il tir pesante avrebbe speronato un furgone il cui conducente è rimasto ferito.

La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata intorno alle sei e sul posto sono intervenute due ambulanze e due automediche allertate in codice rosso. Purtroppo inutili i tentivi di soccorso per il conducente del camion che è deceduto sul colpo. Martedì mattina sulla A4 Milano-Brescia è stata chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni per chi proviene da Brescia. Tra le corsie all'alba di martedì sono stati al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Un uomo di 58 anni, che viaggiava a bordo del furgone ribaltatosi, è stato invece soccorso e trasferito in codice giallo in ospedale.

Pesanti le ripercussioni sul traffico lungo il tratto: attualmente si transita su una corsia e si registrano otto chilometri di coda in direzione Milano. Lungo l'autostrada A4 per rimuovere i mezzi incidentati e ripristinare le condizioni per la ripresa della viabilità ordinaria è stato impegnato anche il personale dell'officina Aliverti di Agrate Brianza in supporto degli operatori di Car relax Service. "Agli utenti in viaggio verso Milano si consiglia di uscire alla stazione di Monza. Per le lunghe percorrenze in direzione Milano, percorrere l'A58 Tangenziale Esterna di Milano e proseguire in A50 Tangenziale Ovest di Milano" spiegano da Autostrade per l'Italia.

A tre ore di distanza dal sinistro, intorno alle 9, sulla A4 Milano-Brescia è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A58 Tangenziale Esterna di Milano e Sesto San Giovanni, in direzione Milano, per consentire le operazioni di ripristino e i rilievi da parte della polizia stradale. Attualmente, ha spiegato nella mattinata di martedì 5 dicembre Autostrade per l'Italia, "all'interno del tratto chiuso, il traffico transita su una corsia e si registrano 8 km di coda in diminuzione in direzione Milano. Si registrano inoltre 2 km di coda in aumento in corrispondenza del tratto compreso tra Trezzo e l'allacciamento con l'A58 Tangenziale Esterna di Milano".