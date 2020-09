Tragico schianto in moto a Bienno: muore motociclista brianzolo

Uno schianto fatale mentre era in sella alla sua moto a Bienno. Un motociclista residente a Varedo, in Brianza, ha perso la vita sabato mattina lungo la ex Statale 345 camuna, nel tratto di strada compreso fra la Bazena e Astrio di Breno, all'altezza di Campolaro di Bienno. La vittima è Adelio Mosconi, 65 anni.

L'incidente ha coinvolto la dueruote del 65enne e un'auto che secondo quanto al momento ricostruito viaggiava in direzione opposta. Fin da subito le condizioni dell'uomo sono parse molto gravi. Oltre ai sanitari a bordo dell'ambulanza, sul posto è arrivato l'elisoccorso, ma per il motocilista non c'era più nulla da fare. La motocicletta saliva verso la vetta, l'automobile scendeva: nell'affrontare una curva i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Poi il dramma.

Pochi attimi dopo lo scontro, un medico di passaggio si è fermato ed ha cercato di prestare immediato soccorso. A lungo ha tentato di rianimare il cuore di Adelio Mosconi, fino all'arrivo dei sanitari a bordo dell'ambulanza e dell'elisoccorso. Per il 65enne purtroppo non c'è stato nulla da fare.