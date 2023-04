Tragedia a Monza: muore un bimbo di 11 anni investito da un'auto

Tragedia sulle strade di Monza: un bambino di 11 anni è stato investito in via Buonarroti. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo in ospedale.

A dare la notizia l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. Durante il consiglio comunale di giovedì 27 aprile ha annunciato la tragedia avvenuta poche ore prima in città. L'investimento è avvenuto intorno alle 16.30 in via Buonarroti. Vittima un bambino di 11 anni originario della Cina. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunto subito l'elisoccorso. Le condizioni del piccolo sono apparse immediatamente molto gravi. Il bimbo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove, purtroppo, dopo poco è morto.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale intervenuti immediatamente sul posto.

Notizia in aggiornamento