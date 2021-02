L'auto che finisce contro un albero poi lo schianto nel parcheggio: morto un uomo

L'auto che perde il controllo, colpisce un albero a bordo strada e inizia a ribaltarsi, fino a terminare la sua corsa contro il muro di una cabina elettrica in un parcheggio. Incidente stradale dalle conseguenze drammatiche sabato sera in Brianza.

A Barlassina ha perso la vita un 54enne che era a bordo della vettura insieme a un secondo uomo, rimasto soltanto lievemente ferito in seguito al sinistro.

Il ribaltamento e lo schianto a Barlassina

Tutto è accaduto in una manciata di secondi intorno alle 21.30 quando la Honda Civic di proprietà della vittima - Angelo Cuccia, 54 anni, residente a Cantù, è finita contro una pianta a bordo strada. Restano ancora da accertare le cause all'origine del sinistro ma a causare lo schianto potrebbe essere stato un malore improvviso e forse fatale dell'uomo sorpreso da un arresto cardiocircolatorio al volante. L'impatto con l'albero - avvenuto probabilmente a forte velocità - è stato violento e la Honda ha poi perso il controllo e si è ribaltata fino a finire la corsa contro la parete di una cabina elettrica in muratura.

I pezzi di lamiera sull'asfalto, il parabrezza distrutto e l'airbag esploso con all'interno dell'abitacolo i due uomini intrappolati tra le lamiere: questa la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, i carabinieri e i vigili del fuoco e i carabinieri intervenuti in via Longoni sabato sera a Barlassina. Sul posto erano presenti due ambulanze, un'automedica e tre squadre di pompieri da Lazzate e Seregno. Per il 54enne purtroppo non c'è stato nulla da fare e i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso. La salma è a disposizione dell'autorità sanitaria e saranno gli accertamenti a rivelare la causa della morte. L'altro uomo, invece, 50 anni, residente nel Comasco, è stato soccorso e trasferito in codice verde all'ospedale di Desio.