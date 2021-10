Incidente a Bellinzago, auto si ribalta: morto un uomo

Un uomo di 51 anni ha perso la vita dopo essersi ribaltato con l'auto. Incidente mortale all'alba di venerdì 29 ottobre, verso le quattro, a Bellinzago Lombardo, comune milanese alle porte della Brianza, sulla strada padana superiore, all'altezza del centro commerciale Le Corti Lombarde.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e un'automedica, vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di Pioltello. Per il 51enne, che era alla guida del veicolo, non c'è stato nulla da fare: l'uomo, un cittadino italiano, è morto sul colpo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso sul posto. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare lo schianto, avvenuto alla rotonda adiacente al supermercato dopo che l'automobilista ha perso il controllo, né si esclude che possa essersi trattato di un malore.

A rimanere ferito nel sinistro il passeggero dell'auto, un ragazzo di 25 anni, che per via dei seri traumi subiti nell'impatto è stato soccorso e trasportato all'ospedale san Raffaele di Milano in codice giallo. I rilievi e la ricostruzione dell'incidente sono affidati ai militari di Gorgonzola.