Auto finisce fuori strada sulla provinciale, morto un uomo

Un'auto fuori strada e un uomo soccorso in gravissime condizioni e deceduto in ospedale poco dopo. Mezzi di emergenza impegnati nel pomeriggio di lunedì 14 febbraio a Cambiago, lungo la strada provinciale 176 dove un sessantenne residente a Cassano d'Adda - forse per un malore improvviso al volante - ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

I soccorsi

E' avvenuto intorno alle 17 lungo il tratto che collega il comune milanese alle porte della Brianza con Gessate. Il sessantenne è stato soccorso a bordo del veicolo uscito fuori dalla sede stradale in arresto cardiocircolatorio e sul posto la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato ambulanze, automedica e l'elisoccorso.

Per rilevare il sinistro stradale sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comunale e i carabinieri della compagnia di Pioltello. Il conducente è statpo trasferito in codice rosso, con le manovre salvavita in corso all'ospedale di Vimercate dove poco dopuomo è stato soccorso in condizioni gravissime lunedì pomeriggio a bordo della propria