Carlo, l'uomo morto schiantandosi con lo scooter sul cavalcavia chiuso per lavori

È Carlo Rossi, 35 anni, di Cinisello Balsamo alle porte della provincia di Monza e Brianza, l'uomo morto nella tarda serata di sabato in un tragico e misterioso incidente sul cavalcavia del Ghisallo, chiuso per lavori. L'allarme - come riferiscono i colleghi di MilanoToday è scattato poco prima di mezzanotte, quando alcuni automobilisti di passaggio sulla vicina tangenziale hanno visto il faro di uno scooter ribaltato e hanno allertato i soccorsi. Lo schianto, però, potrebbe essere avvenuto prima perché in quel tratto di strada, sul cavalcavia, non passano mezzi a causa dei lavori.

E il mistero è proprio lì. Perché il 35enne ha deciso di imboccare una strada chiusa, con un cantiere che pare sia ampiamente segnalato? Il 35enne, stando a una prima ricostruzione della polizia locale, avrebbe preso la carreggiata chiusa al traffico, in direzione periferia, in cui erano da poco stati effettuati dei lavori di fresatura dell'asfalto. Nell'incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo: la caduta sarebbe stata innescata da una mancanza di aderenza degli pneumatici, verosimilmente causata proprio dagli interventi effettuati sulla strada.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per il 35enne - che viaggiava su uno scooter di grossa cilindrata - non c'era ormai più nulla da fare e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I ghisa hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l'accaduto, accertamenti verranno effettuati anche sul cantiere e sulla segnaletica che serve per indicare l'area dei lavori e la chiusura al traffico della via